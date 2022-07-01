香港移交25週年 陸委會：一國兩制已走樣變形

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北1日電）今天是香港主權移交25週年，陸委會表示，香港自由民主快速倒退，「一國兩制」走樣變形已是舉世公認，呼籲有關方面應信守基本法和國際承諾，歸還港人應有的民主自由與權利。

大陸委員會今發布新聞稿表示，香港的自由民主快速流逝，以及港人的人權法治倒退緊縮，表明中共對港政策已非當年所稱之「井水不犯河水」，也在在反映了中共在香港實施的「一國兩制」，其本質與普世價值相扞格。

陸委會表示，1997年7月1日香港移交予中共，號稱實施「港人治港」、「高度自治」的「一國兩制」；同日起實行的香港基本法，更明訂特首、立法會議員雙普選的目標，以及保障港人的言論、新聞、出版、集會結社、遊行示威等自由權利。然而，面對2019年開始數百萬港人爭取自由民主的行動，2020年的「港版國安法」使香港民主人士鋃鐺入獄，公民社會崩壞、新聞媒體噤聲。2021年中共修改香港選制，其定義的「愛國者治港」凌駕「港人治港」，「高度自治」需服膺於「全面管治」，更是悖離普選目標與港人期待。

陸委會說，香港的民主、人權、自由與法治，與25年前相較嚴重倒退，「港人治港」淪為空談及「一國兩制」的走樣變形已是舉世公認，即使相關方面不斷辯解，也無法粉飾損害香港民主人權發展的事實。而中共當局竟然還將港人爭取自由民主，歸咎於所謂的外力干預。陸委會嚴正呼籲相關方面勿一再自欺欺人，應信守香港基本法及國際承諾，歸還人民應有的民主自由與權利，才是真正的「民有所呼，我有所應」。

陸委會重申，台灣人民已一再透過民主選舉，向全世界及中共表達台灣拒絕「一國兩制」的堅定立場。台灣堅持自由民主憲政、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣前途須由台灣人民決定，「這『四個堅持』是我們的明確底線」。

陸委會表示，正告北京當局唯有面對正視中華民國存在的事實，才能務實處理兩岸政治分歧。陸委會強調，台灣將持續守護普世價值、民主制度與生活方式，與國際社會並肩而立，堅定捍衛民主防線。（編輯：周慧盈）1110701