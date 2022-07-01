香港回歸25週年 朱立倫：極權政府不可能延續

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（中央社記者謝佳珍台北1日電）香港回歸25週年，國民黨主席朱立倫今天表示，一個極權、威權的政府，從來不可能延續多久，人民追求自由的心，也不可能永遠箝制。願終有一日，人們不是紀念香港回歸任何政權，而是歡慶香港終於回歸自由。

朱立倫下午透過臉書表示，香港回歸25週年，引以為傲的「人權、民主、自由、法治」等價值卻逐漸黯淡。過去很長一段時間，國民黨始終為香港發聲，當香港的自由不斷被緊縮、市民不斷出走，香港的未來令人擔憂。

他說，在港版「國安法」通過後，香港民主受到嚴重打擊，無論體制內議會或街頭意見的表達都被封殺、媒體與個人的言論自由受限，香港人無法投票表達聲音，只好用腳投票、遠走異鄉。

朱立倫表示，歡迎港人來台安居，為台灣社會注入一股新活力，也要提醒蔡政府，應該以行動援助願意來台的香港移民，而非找理由設下若干阻礙，讓嚮往民主台灣的港人失望。

朱立倫說，國民黨會堅持立場，捍衛中華民國與民主自由，也聲援香港的民主自由，以及人權與法治價值。願終有一日，人們不是紀念香港回歸任何政權，而是歡慶香港終於回歸自由。（編輯：蘇志宗）1110701