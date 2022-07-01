習近平結束旋風式訪港 下午乘高鐵離開

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（中央社台北1日電）中國國家主席習近平結束一天半訪港行程，今天下午約1時在西九高鐵站乘高鐵離開。習近平這次訪港是他2年多來首次離開中國大陸出境，但訪港行程大幅縮減，並且沒有在香港過夜。

以往中共領導人訪港主要搭乘飛機，習近平今次選擇乘坐高鐵，昨天約下午3時他與妻子彭麗媛乘高鐵抵達西九高鐵站。

習近平昨天發表講話，指香港歷經風雨後「浴火重生」，及到科學園參觀，也出席活動分別與香港政府官員及百多名社會各界人士合照。晚上他出席前特首林鄭月娥設的晚宴，之後返回深圳，沒有在香港過夜。

習近平今次訪港行程大幅縮短至一天半，今天早上約9時50分他的車隊再抵達西九高鐵站，由警方開路駛往會展主持新一屆香港政府官員就職典禮。

港媒香港01報導，習近平的車隊中午抵達駐港解放軍中環軍營。

下午約1時習近平及彭麗媛抵達西九高鐵站，政府主要官員在旁歡送，從新聞鏡頭看到林鄭月娥多次點頭，未知是否與習近平交談，習近平也走向歡送他的學生，彭麗媛對學生豎起大拇指，之後離開，鏡頭中也看到中國國務委員兼外長王毅一同離開。（編輯：陳沛冰）1110701