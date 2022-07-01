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習近平訪港 全程與官員保持距離提高保安規格

2022/7/1 12:49
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（中央社台北1日電）中國國家主席習近平昨天起訪問香港，這是他自疫情爆發兩年多來首次離開中國大陸，新聞鏡頭中可見習近平與妻子彭麗媛都與港府官員保持距離，未見習近平與官員握手，並提高了保安規格。

習近平這次赴港出席香港回歸25週年活動提高了保安規格，其座駕為紅旗防彈車，與他2017年訪港時由香港政府提供的寶馬七系防彈車不同。

香港01報導，現在的紅旗車系沒有一款與習近平訪港座駕相似，估計是專屬設計，也沒有詳細資料。以往中國領導人訪港，均會乘坐由港府提供的寶馬七系防彈車，包括2012年時任國家主席胡錦濤訪港、2016年時任全國人大委員長張德江訪港。

此外，習近平訪港之際，香港COVID-19疫情正升溫，連續兩天單日確診突破2000例。從新聞鏡頭中可看到，習近平與彭麗媛抵港後都與官員或嘉賓保持距離，沒有握手，包括昨天習近平分別與官員及與百多名香港各界人士合照，都未與各人握手，只點頭打招呼示意，與以往不同。

彭麗媛昨天到西九戲曲中心欣賞表演後，與表演者交流時也保持一段距離。

據報導，習近平及所有官員、嘉賓全程載上印有「25」字樣的N95口罩。習近平這兩天除了在發言時有脫下口罩，其他時間全程載上口罩，以免感染。

今天上午習近平主持新一屆香港政府官員宣誓，其台下座位也與其他人保持一定距離，也看不到他與新任行政長官李家超握手。

報導說，習近平小心翼翼防感染無可厚非，新任政務司司長陳國基及政制及內地事務局局長曾國衛此前確診，他們在宣誓前檢測轉為陰性。全國人大常委譚耀宗則於昨天確診，無法參加與習近平的大合照。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110701

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