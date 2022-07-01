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香港回歸25週年 習近平：一國兩制必須長期堅持

2022/7/1 11:45（7/1 11:49 更新）
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中國國家主席習近平1日向港人說，「一國兩制」是好制度，符合中國國家和香港根本利益，必須長期堅持。（港府新聞處影片截圖）中央社記者張謙香港傳真 111年7月1日
中國國家主席習近平1日向港人說，「一國兩制」是好制度，符合中國國家和香港根本利益，必須長期堅持。（港府新聞處影片截圖）中央社記者張謙香港傳真 111年7月1日
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（中央社記者張謙香港1日電）在港人關注2047年北京方面會否繼續實施「一國兩制」之際，中國國家主席習近平今天強調，「一國兩制」必須長期堅持。

香港當局上午10時在會議展覽中心舉行慶祝香港回歸25週年大會暨第6屆香港特別行政區政府就職典禮，習近平在儀式上致詞時，許下以上諾言，也是首次有北京領導人就「一國兩制」的實施時間提出如此具體的說法。

他說，「一國兩制」經過反覆檢驗，符合中國國家和香港的根本利益，得到大陸民眾、港澳市民支持，也獲得海外廣泛贊同，這是好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。

習近平講完以上一番話後，現場掀起一陣熱烈掌聲。

北京方面承諾維持香港50年不變，香港今天已過了25年，2047年就是承諾時間的結束。

在「反送中」運動爆發後，香港各界都十分關注北京方面到了2047年會否改變50年不變的承諾，甚至不再實施「一國兩制」。（編輯：周慧盈）1110701

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