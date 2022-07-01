香港移交25週年 美國嘆50年不變承諾走一半就落空

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（中央社記者徐薇婷華盛頓30日專電）香港7月1日主權移交屆滿25年，美國國務卿布林肯今天感嘆，50年不變的承諾才走一半，北京與香港當局就破壞人民的民主參與、基本自由與獨立媒體，他重申美國會與港人站在一起。

香港主權移交25週年前夕，布林肯（Antony Blinken）、美國國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）及多位關心人權的國會議員今天相繼發布聲明，感嘆過去幾年來香港自由與權利的淪喪。

布林肯表示，7月1日原本是讓香港在「一國兩制」下保有自治50年承諾的中點，但現在看來，港府與北京當局顯然不再把民主參與、基本自由與獨立媒體視為承諾一部分。

布林肯指出，2019年數百萬名港人上街抗議反送中條例，北京卻祭出國安法回應，為過去2年侵蝕香港自治及破壞人民自由與權利鋪路。

他舉例，當局監禁反對派人士，許多人被關超過1年；香港領導人也突擊獨立媒體機構、關閉博物館、移除公共藝術作品，並削弱民主機制、延遲舉辦選舉、阻止紀念活動舉辦、取消現任議員資格等；政府官員也散播地方性示威是外國勢力所為的假訊息。

布林肯強調：「以上所有作為，都是為了剝奪港人被允諾的事物。」他重申美國會與港人站在一起，呼籲當局恢復他們被允諾的自由。

華森呼應布林肯的發言表示，北京與港府的作為，破壞基本自由及維繫全球穩定之以規則為基礎的秩序。

華森指出，港區國安法上路2年後，幾乎所有香港泛民派政治人物不是被關，就是流亡海外；反對政府作為的非政府組織（NGOs）、公會及人權團體，也因害怕遭當局報復而被迫解散或離開。

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華森批評，中共政策動搖香港制度、規則與體系，這過去曾是國際信心的基礎，也是香港作為金融中心的基石。在香港新任特首李家超就職前夕，華森重申，香港領導人應尊重「基本法」下港人受保護的權利與自由。

擔任美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席的民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）也發表聯合聲明表示，他們會持續要求香港與中國政府履行國際義務，也會向任何破壞香港人權與法治的官員究責。（編輯：楊昭彥）1110701