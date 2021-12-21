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張學友疫情宅做家事 讚當家庭主婦比開演唱會厲害

2021/12/21 20:35（12/21 20:49 更新）
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歌神張學友21日表示，COVID-19疫情影響期間，他回歸家庭，每天生活都很規律，照顧寵物、打掃家裡、練歌、運動，也驕傲說自己天資聰穎，以前習慣手洗，原本不會使用洗衣機、洗碗機，但這陣子短短學習就已相當上手，甚至還能教家務助理如何使用。（環球音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月21日
歌神張學友21日表示，COVID-19疫情影響期間，他回歸家庭，每天生活都很規律，照顧寵物、打掃家裡、練歌、運動，也驕傲說自己天資聰穎，以前習慣手洗，原本不會使用洗衣機、洗碗機，但這陣子短短學習就已相當上手，甚至還能教家務助理如何使用。（環球音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月21日
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（中央社記者葉冠吟台北21日電）「歌神」張學友今天為「A CLASSIC TOUR學友．經典」影音記錄商品宣傳，舉行跨海視訊記者會，透露每天過著規律生活、做家事，對家庭主婦角色相當敬佩，比自己做演唱會還厲害。

因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，回歸家庭，每天生活都很規律，照顧寵物、打掃家裡、練歌、運動，也驕傲說自己天資聰穎，以前習慣手洗，原本不會使用洗衣機、洗碗機，但這陣子短短學習就已相當上手，甚至還能教家務助理如何使用。

和老婆羅美薇結婚25年的張學友也有感而發，表示每天做家事，完全可以感受到家庭主婦的辛苦，「這工作好費力氣，永遠都做不完，每天一直都是一樣的，我們做演唱會233場好像很厲害，可是家庭主婦做事是365天又365天又365天。」

聊起耶誕節將至，是否有準備禮物給老婆和2個女兒，張學友表示：「現在物質上已經不重要，疫情的現在，能夠彼此互相依靠、關心，是比物質上重要很多。」不過他也不改幽默本性，「當然她們要是有要求，我都會盡量去滿足，我有問她們需要什麼東西，她們回說『沒關係，沒有什麼特別需要的』，我也樂於接受這件事。」引起全場大笑。

張學友最近一次巡演在全球各大城市開唱233場，歷時2年3個月，被問及如何平衡工作跟家庭經營，歌神幽默笑說：「我唱完以後不就（在家）出現了，消失2、3年這樣就平衡，在家的時間反而更多」。

至於宅在家這麼久，老婆和女兒是否習慣，張學友笑回：「（女兒）如果不喜歡看到我，把門關上就好囉」，更爆料有時在家說話還會用視訊，張學友自認非常民主，「我會讓她自己決定要不要見我，聽起來很好笑，也很荒謬。」

日前有港媒報導張學友疑似因經濟問題拋售豪宅，張學友也澄清，「外面有說我經濟不好，是一個很大的誤解，我有存錢的習慣，現在還很OK的，請大家放心。」至於明年的工作規劃，張學友透露會有一部戲約，演唱會部分則因為疫情未定。

「學友．經典」影音記錄商品台北、香港站將於23日正式發行。（編輯：張芷瑄）1101221

日前有港媒報導歌手張學友疑因經濟問題拋售豪宅，張學友21日受訪澄清，「外面有說我經濟不好，是一個很大的誤解，我有存錢的習慣，現在還很OK的，請大家放心。」至於2022年工作規劃，張學友透露，會有一部戲約，演唱會部分則因為疫情未定。（環球音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月21日
日前有港媒報導歌手張學友疑因經濟問題拋售豪宅，張學友21日受訪澄清，「外面有說我經濟不好，是一個很大的誤解，我有存錢的習慣，現在還很OK的，請大家放心。」至於2022年工作規劃，張學友透露，會有一部戲約，演唱會部分則因為疫情未定。（環球音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月21日
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