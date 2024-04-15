斑馬魚助新興毒品分級 實驗室迷你新寵立功

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）在飼養箱中比食指還要小的斑馬魚，和人類同源基因高達7成，是實驗室的「新寵」，國衛院建立藥物成癮及復發的斑馬魚動物模式，在新興毒品爆炸的時代提供客觀分級，以利防治。

國家衛生研究今天指出，新興毒品盛行和混用現象，台灣過去管制約200種毒品，短短幾年爆炸性成長至400、500種，往往尚待釐清毒性與成癮性高低，來不及列管分級，毒販又些微改變化學式，推出更新的成癮性物。

國衛院副院長陳為堅說，藥物成癮行為研究多以鼠為主，進行相關研究耗費的成本極高。陳慧諴說，團隊成功利用斑馬魚建立甲基安非他命場地制約偏好成癮模式，延伸到消除、戒斷和復發階段。

國衛院神經及精神醫學研究中心研究員陳慧諴團隊建立藥物成癮的斑馬魚動物模式，她今天上午在記者會分享，斑馬魚與人類約70%同源基因，僅有約2公分、0.5克的成魚繁殖容易快速，飼養成本低廉。

陳慧諴說，藥物成癮是一種慢性病，藥物影響使用者腦部功能，據統計發現2年內復發率非常高，個案常陷入明知不應用藥卻身不由己的困境，仰賴醫療介入解決，成癮更是一種特殊記憶，比如看到針頭等就會誘發渴求再復發，將連結記憶消除是各界努力目標。

陳慧諴表示，斑馬魚場地制約偏好模型對藥物的預測效度和大小鼠相近，「誰說金魚腦記憶只有2秒，藥癮間隔2週都還記得」，甚至當戒斷期延長至14天，再給藥仍會復發，未來可取代大小鼠進行新興毒品成癮性及藥癮渴求和復發研究，有助成癮治療藥物與策略研發。

陳慧諴提到，新興毒品變化快速，各國資料非常少，台灣採取正面表列，法務部現行傾向先列於有刑責的第2級毒品，直到新毒品出來才降級，避免監獄爆滿。成本低廉的斑馬魚模組有望介入分級協助。

陳慧諴說，希望透過斑馬魚藥癮模組，快速釐清新興毒品機轉釐清，提供科學證據決定毒性，為有刑責的第2級毒品與無刑責的第3級毒品劃分更明確界線，希望發展出台灣的新興成癮性藥物毒品分級模式。

國衛院藥物成癮及復發斑馬魚動物模式研究成果112年12月發表於國際期刊「成癮生物學」（Addiction Biology）。陳為堅認為，斑馬魚模組協助台灣毒品分級可行性高，斑馬魚模式比大小鼠動物實驗簡單卻不失客觀，判斷新興毒品毒性比翻遍國外研究更容易。（編輯：陳清芳）1130415