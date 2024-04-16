雪梨3天2起持刀攻擊 主教佈道遭刺傷警定調恐攻

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（中央社雪梨16日綜合外電報導）澳洲警方今天表示，雪梨一座亞述教會昨天在禮拜期間發生的持刀攻擊案，是一起涉及宗教動機的極端主義恐怖行為。警方並呼籲當地社區民眾控制怒火、保持冷靜。

路透社報導，昨天這起攻擊事件發生在雪梨西部郊區韋克力（Wakeley）的亞述基督好牧羊人教堂（Assyrian Christ The Good Shepherd Church），造成至少4人受傷，包括當時在主持一場網路直播禮拜儀式的主教艾馬紐（Mar Mari Emmanuel）。

這起事件引發民眾群情激憤，在教會外與警方爆發衝突。

警察昨天當場逮捕一名十多歲的男性，由於聚集於外頭的群眾要求把行刺者帶出來，警方為了這名青少年的安全，被迫將他拘留在教會內。

新南威爾斯州（New South Wales）警察局長韋柏（Karen Webb）在記者會上說：「我們認為案情若干要素符合宗教極端主義。」

法新社報導，韋柏說：「將所有資料納入考量後，我宣布這是一起恐怖事件。」她表示，這起攻擊被視為是有宗教動機的「極端主義」行為，恐嚇民眾，包括教堂內的教區居民與觀看線上直播的信徒。

韋柏表示，這名犯嫌「為警方所知」，但並沒有被列在任何恐怖分子觀察名單上。

主教艾馬紐的現場直播宗教儀式吸引全球觀眾觀看。根據影片畫面，他在昨天傍晚的儀式發表談話時，一名男子持刀衝向他。

韋柏說，趕赴現場因應的警方很快就遭教會外的憤怒群眾攻擊，「民眾利用現場可取用的物品攻擊警察，包括拿磚頭、混凝土與柵欄丟向警察、警察裝置與警車」。

韋柏說一整個晚上都有受傷警察送醫治療。她雖沒有提供受傷人數，但說這群民眾損壞了20輛警車。

韋柏說：「這無法令人接受，涉及那場騷亂的人可以料想日後會有人來敲門，可能不是今天、也可能不會是明天，但我們會找到你，將你逮捕到案。」

這是雪梨這個澳洲人口最稠密的城市3天來的第2起重大刺人攻擊案。雪梨邦迪（Bondi）地區一座海濱購物中心13日剛發生持刀襲擊事件，造成6人死亡。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130416