中共於台灣周邊軍演 國防部：形同海空封鎖違國際法

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共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）

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（中央社記者游凱翔、賴于榛台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中共隨即宣布將在台灣周邊6海域實彈射擊。國防部今天表示，此舉形同海空封鎖台灣，已涵蓋台灣領土、領海，嚴重侵害主權，並違反聯合國海洋公約等相關規定。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台國際矚目。中共官媒央視隨昨晚發布「蘇愷35戰機穿越台灣海峽」假訊息，裴洛西抵台後，中共更在晚間11時宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。其中高雄外海演訓區域離陸地不到20公里，引起外界關注。

對照海圖，這6個海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域。

國防部上午召開「因應共軍近期演訓相關議題」線上記者會，由國防部發言人孫立方少將、訓次室聯合作戰訓練處處長劉爾榮少將、法律司法規研審處副處長于健昌上校等人說明國軍相關應處作為。

孫立方強調，中共在台灣周邊海空域實彈演習的部分演習區域已侵入中華民國領海及鄰接區，並危及國際航道，這是挑戰國際秩序、破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動，國軍堅決捍衛國家主權，有絕對能力、信心，負起守衛疆土責任，也會反制任何侵害國家主權的行動。

孫立方表示，國軍運用聯合情監偵手段，可以全盤掌握海空域動態，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰、不升高衝突」理智態度加強戒備，同時也嚴密監控台海軍事動態，以守護國家主權、國防安全。

孫立方指出，中共以武力解決分歧，破壞區域和平穩定的霸權心態，不僅無助國際形象，也傷害兩岸人民情感。

有關中共違反國際法的部分，于健昌強調，這項演習形同海空封鎖台灣，此舉涵蓋台灣領土、領海，嚴重侵害主權，違反聯合國海洋公約等相關規定，對此予以嚴厲譴責。（編輯：郭無患）1110803