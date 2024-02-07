歷時2年多 桃園捷運綠線G09站結構基礎底版完成

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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市捷運工程局今天表示，捷運綠線位於桃園區中正路與力行路口的G09站，歷時2年多，在4日完成結構體基礎底版工作進入主體結構施工，預計可在民國114年完成所有結構工作。

桃園市政府捷運工程局今天向媒體表示，捷運綠線GC03標主要路段位於桃園區中正路，一共設置6座車站，往南銜接八德，往北銜接蘆竹及大園區，是優先段通車及全線通車的重要位置。

捷運工程局說，其中的G07、G10、G11及G12站已於110年到112年陸續進入站體結構工作，而G09站因中正路路幅問題必須在道路旁設置車站。

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桃園市政府捷運工程局長劉慶豐表示，G09站在110年5月起進行工程施工，過程由於用地範圍較小及形狀不規則等問題，工程困難度高，歷經約2年半的時間，陸續完成既有建物拆除、中間柱、連續壁及開挖支撐等工程，才在今年開始進行結構工程工作，並趕在春節前的2月4日完成最重要的結構基礎底版。

劉慶豐也說，為達成117年通車至景福宮的目標，G08車站也將於2月完成結構基礎底版，屆時，桃園區中正路地下捷運6個車站將全數進入主體結構工程，朝114年至115年全數完成地下站體結構的目標努力。（編輯：李錫璋）1130207