桃捷綠線G08站結構底版完成 目標117年通車

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園市政府捷運工程局今天說，捷運綠線G08站歷經2年多施工，已在26日完成結構體底版工作，正式宣告桃園區6座地下車站全部進入主體結構施工，目標民國117年通車至G08站。

桃園市政府捷運工程局向媒體表示，桃園捷運綠線G08站位於景福宮附近的舊永和市場，在110年11月舊永和市場完成拆除後，進行中間柱、連續壁及開挖支撐等工程。

桃園捷工局表示，G08站位於桃園區中正路15公尺道路旁，基地面積達3300平方公尺且開挖30公尺深，為確保潛盾隧道不受站體施工影響，施工團隊將底版分3區施工。

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桃園捷工局表示，已在農曆年前完成2區底版，第3塊底版也趕在26日完成，預計114年陸續開始水電裝修、完成各項結構工作，確保未來潛盾隧道不受臨近的車站施工影響而變形。

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐表示，G08站底版完成後，GC03標全數站體進入結構施工，預定桃園區6個站的結構會陸續在114到115年完成，目標是在117年通車至G08站；未來也將招商進行土地開發，為舊城區注入新光景及人潮。（編輯：方沛清）1130228