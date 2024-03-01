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捷運三鶯線延伸八德綜規通過 待行政院核定

2024/3/1 19:08
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（中央社記者高華謙新北1日電）新北捷運局今天說，新北市府與桃園市府合作推動捷運三鶯線延伸桃園八德段，綜合規劃報告今天獲交通部審查通過，將進入行政院審議階段，預計政院核定後9年完工。

新北市政府捷運局表示，三鶯線延伸八德段路線串聯捷運三鶯線與桃園綠線，共設3座車站，長度約4公里。

新北捷運局長李政安說，三鶯線延伸八德段可行性研究報告在2019年11月13日行政院核定，同年啟動綜合規劃，而環境影響評估已於去年11月2日獲環境部同意備查；今天綜合規劃報告通過交通部審查後，新北市將持續向行政院爭取儘速核定後興建。

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李政安指出，三鶯線延伸八德段路線起自三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌，採高架方式沿福德一路跨越大湳交流道後，在和強路口設置LB12a高架車站，並與八德轉運站共站。

後續沿和強路與新闢道路至豎啣埤東側設置LB13高架車站，再續往南下地穿越大湳森林公園南側後北轉介壽路，設置終點站LB14地下車站，並與桃園捷運綠線G04地下車站共構，以利轉乘。（編輯：張銘坤）1130301

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