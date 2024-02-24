瘦肉精疑雲 鄭文燦：正釐清單一檢體污染可能性

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（中央社記者賴于榛台北24日電）台糖肉片瘦肉精疑雲未散，行政院副院長鄭文燦今天說，農業部、衛福部正分別確認屠宰到實驗室等環節，希望把單一實驗室事件、單一檢體污染的可能性釐清，藉以因應未來挑戰。

台糖肉片瘦肉精疑雲仍在釐清中，行政院長陳建仁昨天率領部會赴立法院專案報告「民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討」並備質詢。鄭文燦今天出席青平台與綠洲文教基金會共同企劃「全球印太戰略」新書發表會，會前接受媒體聯訪，回應食安、金門快艇事件等議題。

鄭文燦說，食安是全流程管理，每個流程有不同管理單位，這次台糖事件的調查報告，農業部將調查屠宰場所、畜牧場所是否哪個環節有問題，衛福部也已組成專家小組討論檢驗取樣方法、檢驗程序等等，希望把單一實驗室事件，單一檢體污染的可能性釐清，因應未來更多的挑戰。

他也強調，政府推動食安5環以來，投入大量人力、預算以及法制修改，成果就是系統性食安事件減少很多，當然食安事件仍在發生，相關策略沒有到100分，必須改進，政府持續提出改善策略，面對食安事件的處理須迅速有效，包含未來實驗室若有食安異常檢驗，相關SOP包含如何通報、知會等等，希望從各方面提升食安品質與民眾信賴度。

有關經濟部長王美花昨天表示台糖將告台中市府，引起地方反彈。鄭文燦指出，這是昨天立委質詢指出，如果此案最後發現是實驗室不慎污染台糖肉品，如何處理台糖損失，王美花答詢說等調查報告出爐以後再說，並未宣示台糖要告市府。

中國大陸快艇闖入金門水域翻覆事件2死、2生還，後續調查與協商仍在進行中。鄭文燦答覆媒體相關提問時表示，三無船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）出現在禁制海域都會引起漁民反彈，因此海巡一直以來只要接到通報，就會進行驅離、登檢或是帶回人員等海上執法，這是常態工作。

他強調，海上執法是保障合法漁民權益，此次意外仍在調查當中，希望由司法單位釐清，把真相攤在陽光下，他也會尊重地檢署、海委會的調查程序與理賠程序。（編輯：郭無患）1130224