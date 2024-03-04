防台糖瘦肉精風波 農業部年檢驗增至7000件

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）台糖1包豬肉檢出瘦肉精西布特羅風波，持續受關注。農業部代理部長陳駿季今天重申，農業部主管的上市前部分，沒有檢出使用瘦肉精，今年檢測件擴大防範，從近6000件增至7000件。

立法院經濟委員會今天安排農業部代理部長陳駿季率領幕僚進行業務報告，並備質詢。

媒體聯訪時提問台糖僅1包豬肉檢出瘦肉精事件的調查進展，陳駿季說，這事件分兩部分，包含上市前跟上市後，農業部主管的上市前，沒有證據飼養上有使用西布特羅，而且毛豬價格都還不錯，豬農沒有使用瘦肉精的理由，目前每年抽檢5900多件、近6000件，今年起會增至7000件把關。

陳駿季指出，這幾週農業部在豬場、屠宰場、加工分切場加強抽檢屠體、豬毛、血清及飼料，迄今都沒有檢出瘦肉精；上市後部分則由衛生福利部委請專家檢討中。（編輯：李亨山）1130304