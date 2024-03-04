綠委憂越南牡蠣魚目混珠 農業部研議散裝標示產地

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）民進黨籍立委蔡易餘今天質詢關注越南進口牡蠣，大量在東石產地產季時輸入，魚目混珠、影響蚵農收入。農業部代理部長陳駿季說，受影響在傳統市場，要研議散裝標示產地做區隔。

立法院經濟委員會今天安排農業部代理部長陳駿季率領幕僚進行業務報告，並備質詢。為確保國產牡蠣商機，陳駿季指出，受進口影響比較嚴重的是傳統市場，農業部將研議散裝須標示、插牌子告知產地。

農業部漁業署長張致盛接受中央社記者電話訪問時說，農業部最近1、2週就要召開內部會議研議，根據食品安全衛生法規定，研議標示原產地、品名、生產國，其他包含淨重、容量、數量、製造廠商、期限等是否標示，要再研議；之後會跟產業溝通，並須與衛福部跨部會商議。

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會中，蔡易餘指出，越南進口牡蠣近年逐年攀升，每年增加1000公噸，民國112年逼近4000公噸，且進口高峰落在8月到11、12月；嘉義東石產季在中秋節的9、10月，這時進口卻最多，魚目混珠，呼籲農業部要用心做好管制，不要讓進口牡蠣影響在地蚵農收益。

陳駿季說明，農業部對牡蠣都有掌握，通常是國產不足的時候進口，或是國產產量受到氣候影響產量較低的時候，因為這時候輸入可賣比較好的價格。（編輯：李亨山）1130304