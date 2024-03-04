農業部允研議配套 讓農漁民子女讀私大享2部會補助

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）綠委今天關注教育部私立大專校院學雜費減免政策上路，但因不能重複申領補助，農漁民子女無法再申領農漁民子女助學金。農業部代理部長陳駿季表示，擬改為獎學金，即皆可領取。

立法院經濟委員會今天安排農業部代理部長陳駿季率領幕僚進行業務報告，並備質詢。

民進黨籍立委邱議瑩、陳亭妃陸續質詢教育部推出的私立大專校院學雜費減免政策上路議題，關注新措施上路後，因為不能重複領取，過去申領的農漁民子女助學金的學生，變成不能繼續申請。

陳駿季指出，農業部研議將農漁民子女助學金改為「獎學金」，這樣就不會受到不能重複領取的規定影響。

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農業部農民輔導司司長陳俊言說明，教育部的措施金額比較高，所以很多農漁民子女選擇教育部的措施，而目前規定不能重複申領，才會有此狀況。

陳俊言指出，農漁民子女助學金改成獎學金，發放將根據成績單標準給予，就不會跟教育部的措施同屬助學金而受限於不能重複領取的規定，預計2個月內研議出辦法公告上路，今年下半年的114學年度第1學期可適用。（編輯：李亨山）1130304