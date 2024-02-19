瘦肉精風波養豬協會4決議 籲未來中央地方確認再發布
2024/2/19 19:40（2/19 20:08 更新）
（中央社記者楊淑閔台北19日電）針對台中市府僅自1包台糖肉片驗出瘦肉精，中華民國養豬協會理事長潘連周今天表示，協會達成4項決議，請監察院及衛福部查明、該罰就罰，以及未來中央及地方應確認過再發布。
台中市政府從台糖1包梅花肉片驗出禁用的瘦肉精西布特羅
事件，衛生福利部正在調查中；產業基層發聲表達意見，有媒體報導嘉義縣養豬協會質疑是類似「千面人」注射作案手法。
西布特羅是什麼？
為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。
- 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。
- 瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。
- 台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。
資料來源：食藥署
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中華民國養豬協會今天下午召開理監事會議，也討論此案。潘連周告訴中央社記者，共做成4點共識決議。
第1、將請各縣市立委協助豬協，請監察院、衛福部查明此案，該罰就處罰。
第2、衛福部食藥署應加強對各縣市檢驗室的儀器校正或更新，以及人員訓練。
第3、未來各縣市遇到類似情形，應由中央與地方主管機關確認過，再對外發布，不要再造成產業界及消費市場恐慌。
第4、國產養豬業者堅決不會使用瘦肉精，希望消費者要對國產豬肉食品安全、品質把關有信心。
另外，來自嘉義縣的中華民國養豬協會理事林秋桂、來自雲林縣的許裕聰，都訴求台中市長盧秀燕應對豬農道歉。不過林秋桂說，因為潘連周在會中表明各縣市的養豬協會要對外發言，須經過中華民國養豬協會同意，她認為此言「太離譜」、「無法接受」、「不受尊重」，所以與許裕聰都先行離開。
林秋桂並說，地方豬農很不滿這次事件發生，中華民國養豬協會一直「沒有作為」、「選出理事長也沒有用」，頻頻向嘉義縣養豬協會抱怨，當地養豬協會壓力很大。許裕聰表示，這次風波影響豬農權益，台中市政府必須還豬農清白。（編輯：管中維）1130219
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