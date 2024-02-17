綠委要盧秀燕立院備詢 中市：會請衛生局長參加

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台糖豬肉片檢出瘦肉精風波，民進黨籍立委林俊憲昨天表示，將要求台中市長盧秀燕到立院備詢；台中市府今天表示，會請衛生局長、食安處長前往說明，而非首長參加，避免模糊真相。

農曆年前，台中市政府公布台糖安心豚梅花肉片中，驗出農業部禁用的動物用藥瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），但後續衛生福利部食品藥物管理署及農業部擴大追查卻都未檢出。

林俊憲昨天在臉書（Facebook）發文表示，依據憲法67條規定，「各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」，等立法院開議以後，要求盧秀燕到衛環委員會就西布特羅事件備詢，完全於法有據。

台中市政府今天透過文字稿表示，中市政府為維護民眾食安，亦迫切早日釐清真相、安定民心，若立法院邀請進行說明，台中市政府樂於配合。

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中市府指出，依大法官釋字498號解釋，地方自治團體具有自主、獨立地位，中央與地方各設有立法機關層級體制，台中市府基於地方自治、尊重議會，願意以「說明」而非「備詢」形式，應邀前往立法院。

中市府表示，為維持食安專業說明，市府會請主政的衛生局長，及負責檢驗、食安專業的食安處長前往說明，而非首長參加，以免政治化模糊瘦肉精的真相。（編輯：黃世雅）1130217