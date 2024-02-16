台糖瘦肉精疑雲 衛福部21日專家會議釐清

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）台糖豬肉片遭台中市府檢出瘦肉精疑雲，後續擴大抽檢結果均合格，但同一問題肉品仍驗出微量，衛生福利部研判是個案，2月21日將召開專家會議釐清，台中市、台糖也會列席。

此案源於農曆年前，台中市政府公布在台糖安心豚梅花肉片中，驗出農業部禁用的動物用藥瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），但後續衛生福利部食品藥物管理署及農業部擴大追查卻都未檢出。

台中市、食藥署針對同一問題肉品剩餘檢體複驗，仍檢出微量，當時衛福部長薛瑞元表示，確定是個案，不是大規模食安事件，預計年後召開專家會議，研判出現個案原因。

食藥署副署長林金富今天傍晚接受媒體聯訪表示，將於下週三（2月21日）下午2時召開閉門專家會議，會中邀請涵括食品安全衛生、毒理、化學分析、獸醫、畜牧等領域共10多名專家。

此外，除食藥署外，農業部、經濟部、行政院食品安全辦公室等都將與會，台中市政府衛生局、台糖公司也將列席。林金富表示，期待專家能在會議中給予方向及共識，釐清這個事件，盼有初步結論，預計會後對外說明。

因應這次事件，地方政府衛生局抽查市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素（含西布特羅）共計75件，結果今天全數出爐均合格，未檢出任何瘦肉精。

林金富說，今年中央與地方政府衛生局原規劃抽驗市售豬肉產品2000件，將提高抽驗件數至4000件，從1月1日起至2月15日期間，已抽驗143件均合格，包括前述75件台糖產品、68件其他市售豬肉。（編輯：管中維）1130216