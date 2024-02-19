台糖豬肉瘦肉精案遭疑千面人手法 豬協籲監院查明

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）媒體報導嘉義豬農質疑台糖1包梅花肉片驗出瘦肉精是「『千面人手法』政治綁架」；中華民國養豬協會理事長潘連周今天表示，可建議監察院立案查明，並強化實驗室設備、人員訓練。

台中市政府從台糖1包梅花肉片驗出禁用的瘦肉精西布特羅事件，衛福部正在進行調查中，但產業界基層發出異議，有媒體報導嘉義縣養豬協會質疑是類似「千面人」事件中的注射做案手法。

也是嘉義豬農的中華民國養豬協會理事林秋桂告訴中央社記者，台中市政府發布驗出西布特羅那天，豬農送到台北拍賣的毛豬，每公斤一度從新台幣90幾元掉到79元左右，也有肉攤抱怨影響春節前的銷況，質疑協會沒做事，擬於今天將召開的理監事會議上訴求台中市長盧秀燕道歉，以及統計豬農的損失後評估是否求償。

中華民國養豬協會理事長潘連周說，今天將召開理監事會議是既定的會議，主要是要討論產業發展方向、方針；關於台中市府確實從1包豬肉驗出西布特羅，不合理之處，可以建議監察院立案調查，由衛福部配合查明，並研議如何強化實驗室的設備水準、人員訓練等。

中華民國養豬協會辦公室說明，今天下午4時將在台北市天成飯店召開理監事會議，預計傍晚6時之前結束。（編輯：陳政偉）1130219