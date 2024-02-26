台友邦吐瓦魯新總理將出爐 新科議員泰歐呼聲高

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）吐瓦魯官員表示，吐國今天上午將推舉新總理，新任議員當選人泰歐（Feleti Teo）預計將在國會議員全體同意的情況下當選。

路透社報導，兩名消息人士今天告訴路透社，泰歐獲得16名國會議員一致支持。

吐瓦魯選舉官員帕納帕（Tufoua Panapa）說：「只有一項提名提交給總督。」他拒絕透露被提名人的姓名，僅表示在國會議員今天上午正式投票後，總督將作出相關宣布。

泰歐是吐瓦魯第一任檢察總長，過去10年一直擔任高階區域漁業官員，以及中西太平洋漁業委員會（WCPFC）秘書長，在該地區最大收入來源漁業領域擁有豐富經驗。

吐瓦魯的總理選舉結果已延宕3週，由於天候惡劣海象不佳，外島的新科議員無法搭船前往首都選出新總理，凸顯氣候變遷是這個太平洋島國的首要政治議題。

吐瓦魯親台總理拿塔諾（Kausea Natano）在1月26日的大選中失去議席。在南太平洋地區地緣政治角力中，這場大選受到台灣、中國、美國和澳洲密切關注。

吐瓦魯是台灣太平洋友邦之一，人口約1萬1200人，分布於9個環狀島礁。

泰歐尚未公開他在吐瓦魯與台灣關係的立場，也未說明他在吐國與澳洲簽署安全與移民協議的態度。

吐瓦魯也預計在今天敲定內閣部會首長。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1130226