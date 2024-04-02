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蔣萬安：寶林茶室餐廳環境驗出米酵菌酸
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供應德國拳師裝甲車 澳洲總理：國防工業里程碑

2024/4/2 10:16（4/2 10:45 更新）
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圖為拳師裝甲車。（圖取自維基百科共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社記者楊淳卉雪梨2日專電）澳洲政府上月簽署澳幣10億元國防協議，為德國製造100多輛拳師裝甲車，成為澳洲最大的對外軍售案。澳洲總理艾班尼斯今天參訪裝甲車製造公司時說，這項協議是澳洲國防工業重要里程碑。

澳洲政府3月21日宣布簽署價值澳幣10億元（約新台幣208億元）國防出口協議，向德國提供澳洲製造的裝甲車。

根據協議，德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）將在昆士蘭州的澳洲軍用車輛卓越中心（Defence Australia’s Military Vehicle Centre of Excellence）製造100多輛拳師裝甲車（Boxer），出口提供德國陸軍使用。

澳洲政府形容，這是澳洲史上最大的國防出口協議。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今天前往位於昆士蘭州伊普斯威治市（Ipswich）的德國萊茵金屬公司澳洲軍用車輛卓越中心參訪。

艾班尼斯透過新聞稿表示，向德國供應澳洲的裝甲車是澳洲國防工業的重要里程碑。這提高了國家主權能力，並加強澳大利亞與歐洲大國的夥伴關係。

艾班尼斯表示，「這項的出口是雙贏的」，主權與安全是澳洲政府的優先事項，強大的國防工業將是澳洲國家安全的支柱。澳洲國防工業已直接與間接地為澳洲提供超過10萬個工作機會。

艾班尼斯在去年7月北約峰會前展開3天訪歐行程，與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會晤並簽署軍購合約，兩國並宣示加強在氣候、貿易及國防的合作。（編輯：馮昭）1130402

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