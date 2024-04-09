軍事合作共同探月 拜岸會為美日設聯戰指揮中心

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統拜登邀日本首相岸田文雄赴美國是訪問，10日舉行領袖峰會。兩國將升級軍事聯盟，最終目標是為這個太平洋地區重要的防衛夥伴體系設置真正的聯合作戰樞紐。

美國、澳洲、菲律賓及日本7日於南海舉行海上聯合演習後，日、菲領袖本週赴華府舉行領袖峰會，目標是強化國防關係。

美日領袖峰會10日率先登場，岸田是繼前首相安倍晉三2015年以國賓身分獲邀訪美後，再次有日相接受白宮最高禮遇。11日拜登、岸田與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行3國領袖峰會。

華盛頓郵報指出，美日將端出連接日本、澳洲和美國感測器的整合式防空網絡願景，讓3國能全般掌握區域空中威脅；還會宣布一名日本太空人將成為首位美國國家航空暨太空總署（NASA）月球任務的非美籍太空人。

美日菲領袖峰會則是拜登政府致力深化所謂「區域聯盟與夥伴關係格局」的最新體現，也是對中國一項明確信號，特別是加深與日本關係；美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）近期稱之為「在印太地區行事的基石」。

華郵稱北京在印太日益強勢讓日、菲在國家安全利益上更靠向美國。過去一年半日本對國安和防衛戰略重大調整，並承諾購買美製戰斧飛彈、建立自己的反擊能力；菲律賓則開放更多基地供美軍使用。

拜登政府一名高層形容，日本在多方面與美國齊心，宛如一個北約盟國。

另一美方高層表示，拜登將表態加強美國在日本的聯合軍事指揮結構，但屆時不會公布具體細節。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）尚未拍板相關計畫，目前正與拜登和即將上任的美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）諮商。

然而日本已宣布2025年底前建立聯合作戰指揮部的計畫，以便統籌所有的日本軍事作業，這也是美國長年所盼，東京並希望華府報以在日本設立一個作戰指揮部。目前美方人員在日的聯合作戰是由位於夏威夷的印太司令部指揮。

前白宮東亞事務助理、現任職戰略暨國際研究中心 （CSIS）的強斯東（Christopher Johnstone）說：「若中國在今日犯台，美、日不好共同應對。能在日本有個真正的作戰指揮部，可更好即時協調軍事作戰。」

拜登與岸田也將討論擴大國防裝備聯合生產。日本已修改規定讓在日生產的愛國者飛彈能回銷美國，以補充軍援烏克蘭和其他盟國庫存。美國官員表示，兩人不會在聯合聲明提及具體武器系統，但會私下討論擴大愛國者飛彈產能及今後幾年建立其他新生產線的可能性。

但美、日之間並非沒有芥蒂。日本近期對拜登公開反對新日本製鐵（Nippon Steel）149億美元收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）案頗感洩氣。

日方官員表示，另一更深的地緣戰略心結是華府仍拒絕加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。雖然這個多邊自貿協定是美國在歐巴馬政府時期主導並談判，但美國民意的態度讓國會難以批准並加入。（譯者：陳亦偉）1130409