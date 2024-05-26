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川普搶第三勢力選票踢鐵板？出席自由黨大會慘被噓

2024/5/26 16:51（5/26 17:38 更新）
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美國總統參選人川普25日在自由黨全國代表大會遭台下觀眾噓聲對待。（路透社）
美國總統參選人川普25日在自由黨全國代表大會遭台下觀眾噓聲對待。（路透社）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統參選人川普今天在自由黨全國代表大會（Libertarian National Convention）遭台下觀眾噓聲對待，與他造勢時總被死忠支持者吹捧的情景有天壤之別。

路透社報導，主張政府權力和個人自由有限的自由黨，指責共和黨人川普在擔任總統期間倉促研發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，疫情期間也未採取更多措施，來阻止對未接種疫苗者實施公共衛生限制。

川普在華盛頓走上講台時，觀眾群中響起噓聲和嘲笑聲，另有一小群川普支持者為他歡呼。

針對川普遭到不友善的對待，川普團隊尚未回應置評請求。

2017年至2021年間擔任總統的川普隨即提起他在4項聯邦和州起訴中面臨的88項重罪指控，他說「如果我以前不是自由主義者，我現在是了」。他譴責拜登政府以及拜登的民主黨同僚是「左翼法西斯主義崛起」的一環。拜登和川普將於11月5日總統選舉中再次對決。

在預計是五五波的這次選舉中，自由黨在稅收和政府規模等議題上，與共和黨的政策共通點比和民主黨多，因此川普正試圖爭取自由黨支持。

川普說：「我們不該互鬥。」他請自由黨和他聯手擊敗拜登，但換來許多人噓聲以對，儘管觀眾中絕大多數人強烈反對拜登和他的政府。

2020年大選自由黨僅在全國拿下1.2%選票，即約180萬張，但因為今年11月大選可能會由少數幾個搖擺州的數萬張選票決定勝負，川普急著尋求爭取自由黨的支持。

共和黨總統參選人很少出席自由黨集會，川普今天參加自由黨大會，不難看出他和競選團隊有多認真對待獨立參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的威脅。

小羅勃．甘迺迪昨天在自由黨全國代表大會發表演說；他長期反對疫苗與防疫限制措施。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130526

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