謝長廷：中國正以實力改變現狀 美日急研擬嚇阻對策

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京10日專電）正在美國華府進行國是訪問的日本首相岸田文雄將與美國總統拜登舉行會談，預料將談及台灣議題。駐日代表謝長廷今天表示，中國已經用實力改變現狀，美日急思考嚇阻中國的行為。

謝長廷今天在駐日代表處對駐日台灣媒體舉行例行記者會時，被問及岸田文雄與拜登（Joe Biden）將於美東時間10日上午（台灣時間11日凌晨）在華府舉行高峰會。另美東時間11日晚間，史上首場美日菲峰會也將舉行。

謝長廷指出，對於中國在南海、東海及台灣海峽的行徑，譬如對台灣來說，中國正在破壞現狀的情況，美日都很擔心，也急著研擬對策。日本很多與美國的共同（聯合）聲明都強調，反對以武力改變現狀，但事實上，中國已經用實力在改變現狀，如果不加以回應，是個大問題。

近年來多場美日峰會都強調，不管在任何地方，美日都反對任何企圖以武力或脅迫手段，改變東海或南海現狀及恫嚇區域的意圖，並重申台灣海峽和平穩定的重要性。

謝長廷表示，事實上，中國正以實力在南海、東海、台灣海峽改變現狀，從邏輯來講，美日應該思考如何嚇阻中國的這個行徑，最好的方法就是結盟，大家一起探討此議題，甚至是採取行動予以制裁。像是美國現在對中國實施經濟制裁，如果盟國、理念相近的友好國家都響應，就能促使中國考慮後果。

他說，中國的思維，或者說中國共產黨的邏輯就是講求實力、「槍桿子出政權」，很多人用民主國家的邏輯談論中國，其實是不了解中國，中國是不相信什麼和平、善意的，所以美日在這方面可能有必要去思考，假如有人破壞現狀，該怎麼辦。

對於中國的行徑，謝長廷表示，台灣是點滴在心頭。即使台灣發生強震期間，中國照樣派軍機擾台，對外說很關心台灣，中國常駐聯合國代表團副代表耿爽還在聯合國安理會發言，感謝國際社會對台灣地震的同情關懷。

謝長廷認為這實在很諷刺。他發現到，現在台灣人民開始感受到中國是無情和對台灣是有敵意的。

這次美日峰會後，將舉行首場美日菲峰會，謝長廷的看法是，美國原本就參與「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），接下來可能把日本、菲律賓拉進來，形成對中國的包圍，這樣才有力量。

但謝長廷也感嘆指出，中國畢竟是個大市場，現在世界有些國家為了經濟而忍受中國，不太敢得罪中國。其實只要民主國家聯合起來，達成某種程度制裁，指出中國在變更現狀、違反聯合國憲章，並予以制裁，相信這將凝聚成大力量。（編輯：陳惠珍）1130410