華府重視抗中盟友日本 岸田來訪拜登高規格接待

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登今天歡迎日本首相岸田文雄前來白宮，為這場國是訪問揭開序幕，此行旨在進一步加強美日防禦關係，對抗再次崛起的中國。

明天訪問的正式行程將包括盛大晚宴和白宮玫瑰花園記者會，顯示華府相當看重愈來愈有自信的日本。

美聯社報導，明天在白宮舉行的國宴預計將有逾200名賓客出席，屆時現場將會有乾式熟成肋眼牛排、盛開的櫻花和民謠歌手保羅賽門（Paul Simon）的音樂。

美日領袖預計將公布重新調整駐日美軍司令部的相關計畫，以更迅速因應亞太地區威脅，這會是1960年代以來美日防禦合作的最大規模升級。

前日相安倍晉三曾於2015年訪美，如今66歲的岸田是繼安倍以來首位接受美方全面高規格接待的日本領袖，他今晚偕夫人裕子抵達白宮。

81歲的拜登與第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）隨後帶著岸田夫婦前往華府高檔地段喬治城（Georgetown）的奢華餐廳用餐。

吉兒．拜登表示，這場國是訪問是在「慶祝美國與日本之間蓬勃發展的友誼」。

她向媒體表示：「我們兩國是夥伴，在這世界上我們選擇開創而非破壞，選擇和平而非殺戮，選擇民主而非獨裁。」

法新社報導，日相此行訪美，凸顯出拜登認為在這個日益動盪的世界裡打造聯盟來對抗中國、俄羅斯和伊朗等國的重要性。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，兩國領袖會「宣布相關舉措來強化安全合作，讓兩國部隊能加強協調與整合」。

拜登11日將主持日本、菲律賓與美國間第一場三邊峰會，以在這個至關重要的地區進一步擴大抗中聯盟。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1130410