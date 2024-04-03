日媒：台灣附近規模估7.5地震 日本發布海嘯警報

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，台北時間今天上午7時58分左右，台灣附近發生規模推估7.5地震，沖繩縣與那國町最大震度4。氣象廳已針對沖繩本島及宮古島、八重山地區發布海嘯警報。

氣象廳預測，第1波海嘯馬上會抵達宮古島、八重山地區，海嘯預估高度為3公尺。

此外，氣象廳預測，台北時間9時（日本時間10時），第1波海嘯會抵達沖繩本島，海嘯預估高度為3公尺。

沖繩縣與那國町測得最大震度4；沖繩縣竹富町、石垣市測得震度3；沖繩縣多良間村、宮古島市測得震度2。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130403