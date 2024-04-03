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403花蓮地震
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403花蓮地震24/24
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花蓮地震規模7.2最大震度6強 全台有感

2024/4/3 08:00（4/3 09:32 更新）
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（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社台北3日電）根據中央氣象署最新資訊，3日7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。（編輯：翁堃耀）1130403

花蓮外海芮氏規模7.2地震 沿岸地區防海水位突變

（中央社台北3日電）中央氣象署表示，今天上午7時58分花蓮縣政府南南東方 25.0 公里 ，位於台灣東部海域發生有感地震。地震深度15.5公里，芮氏規模7.2，沿岸地區應防海水位突變。

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