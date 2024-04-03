花蓮規模7.2地震 日本那霸機場一度暫停起降

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（中央社東京3日綜合外電報導）花蓮地震發生後，同受影響的日本沖繩縣那霸機場今天一度暫停所有航班起降，隨著跑道確認安全無虞後，已從中午12時44分起恢復航班起降。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

日本放送協會（NHK）報導，國土交通省那霸機場辦公室表示，那霸機場受到氣象廳發布海嘯警報影響，一度暫停所有航班起降，在海嘯警報解除、進行跑道檢查確認安全無虞後，已在日本時間上午10時53分恢復機場營運。

不過，受到地震影響，全日本空輸（All Nippon Airways）共取消那霸機場、新石垣機場及宮古機場起降的13個航班；另外已起飛的航班也被迫折返原機場或變更降落機場，總計約2630人受影響。

成田機場公司今天說，受到日本氣象廳對沖繩縣發布海嘯警報影響，上午10時30分共有3個前往那霸機場及新石垣機場的航班折返成田機場。

那霸機場位處臨海地區，負責管理機場的公司表示，在發布海嘯警報後，立即將旅客全數疏散到3樓。

在海上交通部分，截至上午10時30分，沖繩縣內總計有5條航路暫時停航。

「沖繩時報」報導，受到花蓮地震影響，樂桃航空今天取消那霸機場及石垣機場起降的14個航班，總計影響2367名旅客。另有關西機場飛往那霸及石垣等4個航班在起飛後折返，並取消航班。

「讀賣新聞」報導，那霸市區今天可以看到不少民眾及觀光客聚集在市政府及百貨公司等高樓層處。一名跟女兒來購物的80歲女性說，因為手機警報一直響所以來避難，「不知道海嘯會不會來感覺很恐怖」。

石垣市政府今天在島上利用防災行政廣播以日語、英語及中文呼籲避難，截至上午11時止，共有約400位居民在地勢較高的市政府內避難。

日本自衛隊在地震後派出戰機及直升機從空中蒐集相關資訊，目前在沖繩縣宮古島等地並未傳出明顯災情。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1130403