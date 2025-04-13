前日本經產大臣倡導半導體鐵三角 台日美團結在一起

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（中央社記者吳書緯兵庫13日電）曾任日本經濟產業大臣的眾議員西村康稔今天表示，日本應推動台日美的「半導體鐵三角」並且團結在一起，並以半導體安全保障的思維說服美國總統川普，因為大家最大的敵人，就是竊取半導體技術發展軍事的「那個國家」。

印太戰略智庫今天晚間在日本兵庫縣的飯店舉辦台僑聯歡晚會，日本眾議員西村康稔、前日本建設大臣中山正暉、前日本防衛副大臣中山泰秀、神戶市議員上畠寬弘等日本政要與會；總統府國策顧問陳天隆、謝美香與駐大阪辦事處副參事劉拓及多位大阪僑界領袖應邀出席。

西村康稔致詞表示，他和已故的日本前首相安倍晉三在政界是站在同一立場，他會繼承安倍晉三「台灣有事即日本有事」遺志，持續發展日台關係，若今年5月日本的政情有所緩和，屆時也想赴台灣訪問，並親自到高雄向由台灣民間所設立的安倍晉三銅像前獻花。

西村康稔說明，擔任經濟產業大臣期間推動台日半導體持續合作，而台積電在美國亞利桑那州的晶圓廠，不只是有來自台灣的技術，也運用了許多來自日本的材料與技術，可說是台日美合作的工廠，因此日本認為應該將台灣、日本、美國變成「半導體鐵三角」。

對此，西村康稔解釋，台日美需要牢牢地團結在一起，讓半導體能持續發展，並以半導體安全保障的思維說服美國總統川普，因為大家最大的敵人，就是竊取半導體技術用於發展軍事的「那個國家」。

針對川普重返白宮執政，西村康稔也分享，過去川普在首次擔任美國總統時，曾經對安倍晉三提到沖繩可以發展觀光業，而川普日前也提到擬將加薩走廊轉成為觀光地點，顯見川普作為不動產開發商的背景，都是在想要如何把一個地方開發成觀光地點賺錢；所以和川普溝通時，必須研究川普過去的發言，連結到現在的發言，分析川普最重視哪些議題。

中山正暉致詞表示，他於1972年擔任眾議員時，就投票反對日本與中華人民共和國建交，而且日本1945年是與中華民國作戰，但為何在1970年代仍要與1949年成立的中華人民共和國建交，且締結「中日和平友好條約」，並要和有著共同歷史的台灣斷交。

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中山正暉說，他今年已經93歲，可能隨時都會上天堂，但考慮到日台沒有外交關係，使他「想死也死不了」，而當年美國總統尼克森於1972年訪問中國與毛澤東握手，就是現在世界上所發生的悲劇開始。

最後，中山正暉以中文說，「有緣千里來相會，無緣對面不相逢」，他會祈求台灣和平與台日友好。（編輯：楊凱翔、林克倫）1140413

前日本建設大臣中山正暉13日於台僑聯歡晚會發表致詞，他並以中文說，「有緣千里來相會，無緣對面不相逢」，祈求台灣和平與台日友好。中央社記者吳書緯兵庫攝 114年4月13日

前日本建設大臣中山正暉（右）、前日本防衛副大臣中山泰秀（左）父子13日於台僑聯歡晚會和印太戰略智庫執行長矢板明夫（中）合影。中央社記者吳書緯兵庫攝 114年4月13日