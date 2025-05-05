早安世界》本週2波鋒面接力晴雨交替 6、7日各地恐有大雨

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本週2波鋒面接力晴雨交替 6、7日各地恐有大雨

氣象署表示，未來一週2波鋒面、晴雨交替，首波5日晚間接近，6、7日影響台灣的天氣，8日雨勢趨緩，天氣回穩，可望見到陽光。第2波鋒面預料9日接近，10、11日影響台灣，各地局部將有短暫陣雨或雷雨，並易有較大雨勢。至於溫度，本週沒降雨的期間偏暖熱，各地全天氣溫約攝氏22至32度間。另外，台東5日可能出現焚風。（看完整報導）

美軍將領：中國封台軍演成常態 美致力阻止兩棲攻擊

美國新任太平洋陸軍司令克拉克近來接受華爾街日報訪問時表示，中國可能封鎖台灣的軍演已經成為常態，他並且認同中國侵略行徑已使周邊情勢變得更危險的評估。克拉克表示，美國必須確保北京當局明白，美方會努力遏制中國對台的兩棲攻擊。（看完整報導）

澳洲22.99公噸豬雜成首批輸台萊豬 食藥署強調市場稽查4原則

食藥署「豬肉儀表板」顯示，4月29日1批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、肝連、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）檢出0.001PPM萊克多巴胺。這是台灣於2021年元旦開放含這種瘦肉精的豬肉肉品進口以來，首批進口豬肉肉品檢測出含有萊劑。這批肉品萊劑含量未超標，但專家呼籲應監測流向並強化相關配套。食藥署則回應，各國輸入豬肉產品採一般抽批查驗，將持續依「食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查」辦理。（看完整報導）

Computex聚焦機器人等3主題 AI巨頭黃仁勳獨挑大梁

2025年Computex將於5月20日至23日登場，今年Computex以「AI Next」為主題，聚焦在智慧運算和機器人、次世代科技、未來移動3大主題。將由AI教主黃仁勳5月19日在台北流行音樂中心發表主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破，為電腦展活動揭開序幕。今年的主題演講講者陣容，與去年相較少了蘇姿丰、季辛格等，不過高通總裁暨執行長艾蒙、聯發科執行長蔡力行依然熱情參與。（看完整報導）

習近平7日至10日訪俄 與蒲亭商討俄中戰略關係

俄羅斯克里姆林宮宣布，中國國家主席習近平將於5月7日至10日赴俄國進行正式訪問，期間他會出席蘇聯擊敗納粹德國80週年的紀念活動，並與俄國總統蒲亭會談。克里姆林宮聲明稱，習近平將和蒲亭討論俄中兩國戰略夥伴關係的發展，並簽署數項文件。（看完整報導）

股神巴菲特年底交棒接班人 公司股價逼近1.2兆美元巔峰之際卸任

美國「股神」巴菲特3日告訴股東，美國不應「把貿易當作武器」，也不應像總統川普那樣利用關稅引發全球股市動盪，激怒世界各國。他還拋出震撼彈，宣布想在年底退休，交棒給欽定接班人阿貝爾。華爾街日報指出，巴菲特一手打造的波克夏海瑟威公司已是美國最大企業集團之一。事業版圖涵蓋產險、能源、鐵路、鞋業、糖果等多元領域。如今，巴菲特選在公司股價創歷史新高、市值逼近1.2兆美元的事業巔峰之際交棒。（看完整報導）

2024年跟騷案女性受害者仍逾8成 男性受害者增1成

內政部統計，2024年警察機關受理2806件跟騷案，女性受害人占86.5%，男性受害者則增加37人、增幅約1成。加害人方面，男性占81.3%，女性加害人增加51人、增幅14.5%。另外，警察機關共核發書面告誡1867件，占總案件66.5%，未核發書面告誡939件，原因包含不符合跟蹤騷擾罪要件、尚未查明加害人、案件尚在審核、已核發過書面告誡及尊重被害人意願等。（看完整報導）

專題／蘭花成台灣農產外銷旗艦產業 美國關稅影響面臨挑戰

台灣國際蘭展於2005年配合台灣蘭花生物科技園區啟用舉辦，經過近20來產官學通力合作與努力，到2024年台灣蘭花外銷額已達新台幣61億元，成功銷往美國、日本、加拿大與澳洲等60多國，成為台灣農產外銷旗艦產業。但現狀除了要面對中國蘭花產量急起直追，未來可能搶攻全球市場外，還得再因應美國對等關稅帶來的可能衝擊。（看完整報導）

大谷翔平猛打賞、第8轟助陣 佐佐木朗希大聯盟首勝到手

洛杉磯道奇日本球星大谷翔平3日敲出本季第8轟，單場3支安打演出「猛打賞」，力挺5局失3分的小老弟佐佐木朗希拿下加盟MLB以來第一勝。終場道奇以10比3擊敗亞特蘭大勇士，寫下7連勝。（看完整報導）

圖輯／世界星戰日影迷扮絕地武士、帝國風暴兵 主題路跑氣氛嗨

星際大戰日源自於「星際大戰」系列電影中經典台詞「願原力與你同在」（May the force be with you），為5月4日（May Fourth）的英語諧音。4日「2025年星際大戰主題路跑」新北場在新北大都會公園舉行，不少星戰迷扮裝電影「星際大戰」中經典角色共襄盛舉。台北市北投中心新村3日亦有舉辦星戰日主題活動，大批星戰迷扮演成電影中喜愛的角色，一同揮舞各色光劍互動，吸引不少遊客合影留念。（看完整報導）

開箱老照片》戶籍謄本複印機首次試驗

1960年代台灣尚無影印設備，民眾當時若需要戶籍謄本全得憑人工抄寫，不僅費時，也易出錯，民眾往往得等上一整天。1961年5月5日，當時的台灣省政府民政廳首次試用日本丸星機化工業株式會社贈送的珂比亞複寫機，透過感光紙與熔像液，能在1分鐘內複印戶籍頁。1963年1月3日，台北市大安區與中山區率先引進複印機，並舉行啟用典禮，媒體譽為「戶政史上重大革新」。（看完整報導）

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