蘭花產業專題 / 蘭花終成台灣農產外銷旗艦產業 關稅恐成挑戰

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台灣國際蘭展於2005年配合台灣蘭花生物科技園區啟用舉辦，經過近20來產官學通力合作與努力，到2024年台灣蘭花外銷額已達新台幣61億元，成功銷往美國、日本、加拿大與澳洲等60多國。但現狀除了要面對中國蘭花產量急起直追，未來可能搶攻全球市場外，還得再因應美國對等關稅帶來的可能衝擊。

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蘭花產業專題1（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南4日電）目睹2025台灣國際蘭展「下一個20年」景觀布置，不禁被台南後壁蘭花園區震撼，這座全球蘭花最大產業聚落讓蘭花成為台灣農產外銷旗艦產業，但美國關稅政策恐將帶來挑戰。

提起台灣蘭花產業，早於1990年代初期已有業者在台北舉辦蘭展，當時國外主力是美國蘭協，也指導台灣蘭花生產行銷，當時台灣蘭花外銷僅新台幣3億多元，直到1990年代末期才引進蘭花景觀布置，同時邀請數十名國外買家到台灣，逐步開啟外銷市場。

台灣國際蘭展在台南，源起於業者2000年在仁德區舉辦蘭花博覽會，2001年在日本名古屋爭取到2004年亞太蘭展後，開始舉辦國際性蘭花展覽，適逢後壁區台灣蘭花生物科技園區175公頃開闢，2005年第一屆台灣國際蘭展才正式登場。

在產官學界通力合作下，台灣蘭花產業快速成長，不僅2024世界蘭展首度在台南揭幕，和台灣國際蘭展以「雙蘭展」登場，亞太蘭展睽違21年後，也再度在台南舉辦，且和台灣國際蘭展併展。

在全球蘭花最大產業聚落加持下，台灣國際蘭展規模也逐年擴大，除2020年、2021年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響連續停辦外，可說年年不停歇，邀集各國買家參展下訂。20年來，台灣蘭花外銷金額成長約20倍。

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展今年3月8日開展、3月23日閉幕。總統賴清德3月7日出席2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展開幕時，也宣布台灣蘭花園區二期120公頃將如期推動；2024年台灣蘭花外銷已達61億元，銷往美國、日本、加拿大與澳洲等60多國。

目前，台灣蘭花外銷前3名國家是美國、日本和越南，荷蘭是最大競爭對手，但中國蘭花產業已崛起；蘭花業者表示，中國蘭花產量2023年已超越台灣，雖然外銷不多，但有向中東、東南亞及俄羅斯、韓國等區域或國家進軍的跡象。

台灣蘭花業者說，中國蘭花特色是量高價低，台灣則以質優及品牌取勝，無論如何，蘭花是台灣農產外銷旗艦產業，得慎防中國蘭花未來搶攻全球市場，必須提前布局因應。

除了面對未來中國蘭花可能搶市，美國關稅政策被預測將重擊全球市場，1名長期耕耘美國市場的蘭花業者認為，現階段局勢雖不明朗，台灣蘭花短期銷量也穩定，但一定會有所影響，初估外銷美國數量將下降10%至15%，台灣蘭花外銷可能遭受挑戰。

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農業部長陳駿季日前表示，美國宣布開徵32%關稅讓許多業者措手不及，行政部門已備妥產業支持方案，並已與蘭協多次溝通，除了透過座談讓業者知道農業部所提支持方案，也希望了解更多業者實際需求，提供政策滾動檢討參考。

他說，不能因關稅就放棄美國市場，短期將提供業者金融支持及外銷獎勵，中長期將協助產業體質調整。（編輯：黃名璽）1140504