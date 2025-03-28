台灣國際蘭展落幕 銷售及參觀人次創新高

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（中央社記者張榮祥台南28日電）2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展3月23日落幕，台南市政府統計，蘭展及農特展銷售、參觀人次都創下歷史新高。未來將聚焦高價花卉作物及農業生態教育，鞏固台灣的全球優勢。

台南市政府今天告訴中央社記者，2024台灣國際蘭展銷售額約新台幣2500萬元，農特產451萬元，參觀人次約30萬；2025台灣國際蘭展銷售額2614萬元，農特產836萬元，參觀人次36萬2000人次，超越去年創下新高。

台南市長黃偉哲今天在成果發表記者會指出，今年台灣國際蘭展各項指標創新高，朝向正向發展，但明年也面臨更大挑戰，期待台灣國際蘭展不僅是世界三大蘭展之一，未來也將成為世界最大蘭展。

市府新聞稿指出，2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展以雙展會模式舉辦，展會期間每天約1萬人次參訪，首日更吸引逾4萬人次。

市府表示，亞太蘭花會議則吸引15國專家學者進行49場專題演講，展示19篇海報，討論蘭花保育、栽培技術、品種權等議題。亞太蘭花會議和台灣國際蘭展的合併舉辦，也讓人期望未來20年台灣蘭花產業持續升級。

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此外，台灣國際蘭展也促成多場業務合作，且和國內外採購商、專家洽談，預估3年至5年外銷訂單可達114億3000萬元，

市府表示，農業部計劃2025年至2030年間在台南打造「花卉產業創新園區」，結合科技與生產，推動台灣花卉產業邁向永續發展，接軌全球市場。（編輯：孫承武）1140328