蘭花產業專題2 / 台灣國際蘭展吸客 帶動鄰近地區觀光熱潮

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台灣國際蘭展於2005年配合台灣蘭花生物科技園區啟用舉辦，經過近20來產官學通力合作與努力，到2024年台灣蘭花外銷額已達新台幣61億元，成功銷往美國、日本、加拿大與澳洲等60多國。但現狀除了要面對中國蘭花產量急起直追，未來可能搶攻全球市場外，還得再因應美國對等關稅帶來的可能衝擊。

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（中央社記者楊思瑞、張榮祥台南4日電）2005年起在台南舉辦的台灣國際蘭展吸引大量遊客造訪蘭花園區，帶動觀光熱潮，不僅讓鄰近景點呈現高人氣，地方民眾也很關心蘭花產業及園區轉型發展，盼能扮演活絡地方火車頭角色。

台灣國際蘭展於2005年配合台灣蘭花生物科技園區啟用舉辦，除了曾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦2年，每年3月在台南後壁區登場的展覽，不但備受世界各國蘭花業者重視，使用數十萬株蘭花布置的壯觀展場同具旅遊吸引力。台南市政府統計，近年蘭展每年都約有30萬人次參觀。

後壁商圈理事長吳翊榛告訴中央社記者，蘭展魅力大，不少外地遊客都會順道安排到園區附近景點玩玩，地方民眾很有感受，若能讓30萬人次觀光客增加停留在後壁的時間，當然對地方觀光產業及特色商圈發展有很大幫助。

吳翊榛表示，從去年起配合區公所推出針對蘭展遊客設計的旅遊路線，搭配蘭展宣傳，發現菁寮老街、後壁火車站與台1線附近，及烏樹林休閒園區、小南海等景點，遊客人數都明顯增加。

她說，因台劇「俗女養成記」在菁寮老街取景，吸引不少粉絲前往參觀，在地方多名創業青年一起活化閒置老屋打造「俗女村」後，為老街創造不少新話題；而在蘭展遊客加持下，得以讓更多人了解後壁人文風情。

台南市政府觀光旅遊局長林國華指出，蘭花園區附近還有遠近馳名的關子嶺泥漿溫泉、東山區175咖啡公路，可以悠閒喝咖啡、嚐美食、賞美景，市府搭配推出台南山區2至3天小旅行建議路線，讓遊客不只可逛蘭展，還有更豐富旅遊體驗。

國民黨台南市議員蔡育輝說，台灣國際蘭展經過多年累積口碑與行銷，遊客愈來愈多，今年造訪園區遊客人數再創新高，但也出現展場空間及停車場不夠等問題，恐怕會影響民眾遊興。

蔡育輝表示，中央政府已初步揭露台灣蘭花生物科技園區二代園區發展方向，預計成為綜合型花卉產業園區，期盼未來能利用公共設施用地妥善規劃展覽場館及大型停車場，對發展區域觀光產業會有正面幫助。

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民進黨立委陳亭妃指出，總經費近新台幣100億元的花卉產業創新園區，範圍涵蓋既有蘭花園區175公頃及緊鄰西南側新增擴區120公頃的2代園區，包含溫室用地、廠房、綜合研究管理中心、公設設施，不只是地方建設，更是國家農業轉型重要基地。

陳亭妃強調，花卉產業是台灣農業外銷重要指標，尤其蘭花更是國際亮點，園區轉型是讓花卉產業邁向科技化、國際化關鍵一步。（編輯：黃名璽）1140504

每年3月在台南市後壁區舉辦的台灣國際蘭展吸引大量參觀人潮，不少遊客除了逛蘭展，也會順道造訪鄰近景點，菁寮老街因此增加不少遊客。中央社記者楊思瑞攝 114年5月4日

台南市後壁區菁寮老街留有早年農村人文歷史風貌，成為高人氣景點，吸引不少遊客造訪。中央社記者楊思瑞攝 114年5月4日