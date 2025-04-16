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台灣蝴蝶蘭4成銷美 農業部3大方向強化體質

2025/4/16 13:55（4/16 14:16 更新）
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農業部次長胡忠一（中）16日出席「因應美國實施對等關稅蘭花產業」屏東座談會，會前受訪表示，將以金融支持、技術輔導及拓展市場等3大方向，強化體質。右為農糧署長姚士源。中央社記者李卉婷攝 114年4月16日
農業部次長胡忠一（中）16日出席「因應美國實施對等關稅蘭花產業」屏東座談會，會前受訪表示，將以金融支持、技術輔導及拓展市場等3大方向，強化體質。右為農糧署長姚士源。中央社記者李卉婷攝 114年4月16日
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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）美國占台灣蝴蝶蘭外銷約4成，也是重要出口國。農業部次長胡忠一今天與蘭花業者針對關稅議題座談表示，將以金融支持、技術輔導及拓展市場等3大方向，強化體質。

胡忠一今天出席「因應美國實施對等關稅蘭花產業」屏東座談會，會前接受媒體聯訪時表示，去年台灣花卉產值新台幣185億元、外銷值65.4億元，其中蝴蝶蘭外銷值49.4億元，美國就占19.7億元，約4成，美國是非常重要出口國。

胡忠一指出，台灣蝴蝶蘭有絕對優勢，品種與研發能力全世界最強，使用大苗出口，在美國可以很快進入市場，馬上可以開發；另外，台灣的品種權與歐盟、越南、日本等國家簽訂品種檢定相互承認，在品種獲得確保，也相當有自信讓台灣蝴蝶蘭業者在美國市場占最強地位。

胡忠一說，美國宣布開徵32%關稅造成業者惶恐，還好有90天緩衝期進行調整，為確保蘭花農生產收益，進行座談會聽取意見，讓所做策略及協助措施更有效益；另外，行政院針對農業方面提出180億元支持方案，預算也會隨談判結果調整，盼成為更有韌性的產業。

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針對3大方向強化體質，胡忠一說明，金融支持方面，在貸款部分補貼利息，降低成本；在育種、生產技術等方面輔導，提升競爭力；加強在美國行銷、國內促進消費者使用蝴蝶蘭等花卉及開拓新市場。

台灣蘭花育種者協會秘書長楊怡萍表示，目前在國內的訂單，政府提供全力支持，以品種育種角度而言，台灣品種就是世界之冠，不論在品種多元性及創意性，趁此機會政府全力輔導下，可以深化品種檢測及應用，如政府一直在輔導宗教用花，或東南亞地區媽祖文化圈信仰等，可在關稅觀察期間持續深化輔導。（編輯：吳素柔）1140416

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因應美國實施對等關稅，農業部16日在屏東舉行座談會，蝴蝶蘭業者到場表達意見及看法，盼政府提出支持方案。中央社記者李卉婷攝 114年4月16日
因應美國實施對等關稅，農業部16日在屏東舉行座談會，蝴蝶蘭業者到場表達意見及看法，盼政府提出支持方案。中央社記者李卉婷攝 114年4月16日
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