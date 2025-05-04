2波鋒面接力晴雨交替 6、7日各地防大雨
2025/5/4 17:37（5/4 17:57 更新）
（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署今天表示，未來一週2波鋒面、晴雨交替，首波明晚接近，6、7日影響，第2波9日接近，10、11日影響，各地局部短暫陣雨或雷雨，並易有較大雨勢；台東明天留意可能有焚風。
交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天水氣減少，天氣相對穩定，各地天氣多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；明晚起鋒面接近，北部地區轉為有零星短暫陣雨。
張承傳表示，6日、7日鋒面影響，各地易有局部較大雨勢；8日雨勢趨緩，天氣回穩，有望見到陽光，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區為午後雷陣雨。
張承傳說，預估9日會有另一波鋒面接近，10日、11日影響，各地易有較大雨勢，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。
溫度方面，未來一週沒降雨的期間偏暖熱，各地全天氣溫約攝氏22至32度間；明天因為偏西南風，台東可能有局部焚風發生，南部近山區平地也可能有局部36度以上高溫發生。
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張承傳提醒，明天清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。
張承傳提到，原本外界關心位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，目前各模式模擬未來一週皆無發展跡象，氣象署會持續觀察。（編輯：管中維）1140504
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