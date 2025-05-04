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氣象署加強震後防災 微調大雨特報發布時間範圍

2025/5/4 11:13
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（中央社記者張雄風台北4日電）因應花蓮403地震、今年初嘉義強震，氣象署為避免大雨造成土石鬆落等危害，微調大雨特報發布時間及範圍，強調「大雨標準並未改變」，是為了加強防災預警，協助民眾提早因應。

根據中央氣象署大雨特報標準，指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上的降雨現象。

氣象署預報中心主任陳怡良告訴中央社記者，在標準未更動的前提下，氣象署為強化防災預警，在內部作業中有稍微將發布大雨特報的時間提早，盼增加民眾因應的時間。

陳怡良解釋，去年花蓮403大地震，再加上今年初嘉義也發生強震，為避免在地質鬆軟情況下加上大雨，可能會有如土石鬆落等災害發生，因此會略為提早發布大雨特報。

除此之外，陳怡良提到，經模式模擬在大雨發生的鄰近地區，若有一定機率也發生降雨現象，可能也會納入大雨範圍。舉例而言，若是預測大雨範圍落在新北、桃園，有一定機率也會將新竹縣納入大雨特報中。

陳怡良說，短期天氣在風雨預測上有一定難度，會影響降雨的因素太多，提早發布大雨特報必然會有偏差，因此都會在事後驗證預測的精準度、如何加強等；他也再三強調「大雨標準並未改變」，而是站在防災的角度，希望能讓民眾能更早因應。

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陳怡良補充，除了大雨特報外，小範圍、短時間的強降雨會有大雷雨即時訊息，甚至會發布山區暴雨災防告警，提醒防災。

陳怡良並提醒，梅雨季是台灣汛期開始，不下雨容易造成缺水、雨量過多又可能會淹水；梅雨鋒面常會伴隨雷電發生，甚至不排除冰雹或龍捲風，要特別提防積水和土石流發生。（編輯：蕭博文）1140504

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