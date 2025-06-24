降低對美依賴 加拿大與歐盟簽署安全防務協議

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（中央社記者程愛芬溫哥華23日專電）加拿大和歐盟在布魯塞爾舉行的聯合峰會上，正式簽署「安全與防務夥伴協議」，開啟跨大西洋合作的新紀元。

此協議承諾加拿大和歐洲在國防領域合作，也是加拿大參與歐洲大規模新國防採購貸款計畫，即「歐洲安全行動」（Security Action for Europe）的第一步。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）參加歐盟-加拿大峰會，尋求更多的國防採購選擇，以減少加拿大對美國的貿易和安全依賴。

卡尼在峰會後的新聞發布會上表示，將與志同道合、值得信賴的夥伴建立貿易關係，「貿易的未來離不開國防合作」，並表示一些北約盟友正在推行「一項將使我們更加強大的聯盟產業政策。這才是貿易的未來，而不是狹隘的關稅討論」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）均對歐盟和加拿大的攜手合作感到振奮。

范德賴恩表示，與加拿大達成的新安全和防務協議是「我們迄今為止達成的最全面協議」。她還說：「俗話說，患難見真情。」

柯斯塔表示，「歐盟和加拿大是跨大西洋地區最親密的盟友之一。我們用相同的視角看待世界，我們秉持相同的價值觀」。

根據協議，加拿大和歐盟將舉行每年一次由高層官員參與的「安全與防務對話」，還承諾雙方將擴大對烏克蘭的支持合作、提高加拿大在歐洲的軍事機動性、加強在印太地區等「共同關注地區」的海事合作，以及強化網絡安全、反外國干預、假訊息應對和太空政策的合作。

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與歐盟簽訂安全防務協議的國家可以參與「歐洲安全行動」的1500億歐元（約新台幣5.1兆元）國防採購貸款計畫，但必須就進一步的技術協議進行談判，范德賴恩承諾將迅速啟動談判，讓加拿大加入聯合採購計畫。

因美國總統川普（Donald Trump）反覆無常的策略，讓歐盟和加拿大都重新思考多元化方向。川普對加拿大主權和貿易的威脅，更讓加拿大決心尋求更廣泛的國防和貿易夥伴，激發與歐盟關係深化。（編輯：張芷瑄）1140624