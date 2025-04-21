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彭啓明談高溫假 需更充分科學證據判斷

2025/4/21 16:44
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（中央社記者張雄風台北21日電）環境部擬於5月底邀集產官學研共同成立抗高溫對策聯盟，媒體關注是否制定高溫假。環境部長彭啓明今天坦言現階段「還有點早」，希望把各種科學證據找得更充分，才能做判斷。

為因應極端高溫可能帶來的衝擊，環境部擬與各部會、產學研單位組成「抗高溫對策聯盟」，由環境部綜整，推動跨領域、跨層級合作，目標最快在5月底前成立。

環境部今天與台灣大學簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU）。就高溫議題，彭啓明會後接受媒體聯訪時表示，因為氣候變遷，每年夏季都可能會更熱，抗高溫是未來面對極端氣候的重要目標；過去缺乏有效方法，因此環境部集結相關部會、產業及學界共同組成聯盟。

彭啓明解釋，關於高溫的評估，一定要有一些方法學，例如幾度的高溫不適合勞動者在戶外工作，或是室內工作者也會遇到高溫，影響的條件是怎樣，每一個環節其實是非常慎密。

媒體詢問能否制定高溫假？彭啓明說，在台灣要放高溫假是非常困難的，因為台灣是海島，其實熱就是中午那幾個小時；但最近也會嘗試從健保撈資料，到底幾度、哪一種族群，會遇到什麼樣的危害，要了解更清楚一點。

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彭啓明坦言，就目前來看，要放高溫假「還有點早」，希望把各種科學證據找得更充分，才能夠做出判斷。

彭啓明強調，聯盟是為了讓台灣面對高溫能有實際應對的作為，成立之後將不定期開會，就遇到的事件發動跨部會討論，因為目前高溫並沒有一個主責的部會，在氣候變遷下，環境部願意主動協助。（編輯：吳素柔）1140421

彭啓明
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