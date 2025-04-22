6縣市亮高溫燈號 台東防焚風上看38度

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象署今天針對雙北、南高屏、台東發布高溫燈號，其中台東恐因焚風上看攝氏38度。氣象專家吳德榮表示，今天晴朗穩定、紫外線強，因暖空氣及過山沉降，將創今年以來最高溫紀錄。

中央氣象署今天發布高溫資訊，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

台北市地區、新北市地區、台南市地區、高雄市地區為黃色燈號，有局部36度以上高溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天晴朗穩定、紫外線強，因暖空氣及過山沉降，將創今年以來最高溫紀錄；「熱如盛夏」，應注意防曬、防中暑。金馬及西半部有起霧的機率。

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吳德榮指出，明天上半天仍偏暖，下午起至24日鋒面在北台灣附近，北台灣及中部山區轉有局部陣雨或雷雨，北台灣轉涼；25、26日鋒面南移，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫再降、明顯轉涼；期間有「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生的機率。

吳德榮說，27日鋒面逐漸遠離、天氣稍緩和，仍有局部雨；28日另一波鋒面快速移入、天氣再轉、有局部陣雨或雷雨的機率；29日至5月1日逐漸好轉，氣溫逐日升，29日山區午後仍有雨，30日、5月1日各地晴朗穩定。模式末期的短波活動，模擬不確定性大，應注意最新調整。（編輯：黃名璽）1140422