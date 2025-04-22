金門又起濃霧 至少14個航班延遲或取消

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（中央社記者吳玟嶸金門22日電）金門近日濃霧衝擊對外交通，昨天濃霧漸散後民航局協調加班機疏運旅客，氣象署今天早上再發佈濃霧特報，依金門航空站離、到站資訊，往返台金至少已有14個航班延遲或取消。

此外，金門縣港務處今天早上也發布停航公告，因海象不佳影響，金門水頭往返廈門五通，金門水頭往返泉州石井自上午7時45時起暫停行駛，請旅客搭船前，預先向船公司確認航班。

金門19、20日因濃霧影響，金門機場數度暫停航班起降，2天共取消34架次航班，影響上千人行程；昨天濃霧影響趨緩，民航局協調台北往返金門1架次加班機疏運旅客，依金門航空站資料，昨天晚間航班多數有空位，現場已無滯留旅客。

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中央氣象署今天早上6時30分再度發佈濃霧特報，金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖目前已出現能見度不足200公尺現象。

依金門航空站離、到站即時資訊顯示，截至上午8時10分止，自台北、台中、高雄等地往返金門機場航班共有4班延遲、10班取消。（編輯：黃名璽）1140422