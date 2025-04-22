天氣熱留意局部極端高溫 中部以北金馬注意局部霧

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（中央社台北22日電）中央氣象署表示，今天各地大多仍為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。西南風增強，白天氣溫比昨天更高一些，各地高溫普遍在32至35度。

東南部有焚風發生的機率，局部地區有機會出現攝氏38度以上高溫，大台北地區、南部近山區或河谷也有36、37度高溫發生的機率，戶外活動請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫約21至24度。

澎湖、金門、馬祖大多也是晴到多雲，不過受鋒面影響，晚上開始馬祖會有短暫陣雨或雷雨；氣溫方面，澎湖25至29度，金門22至27度，馬祖20至26度。

金門、馬祖及夜晚清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，行車用路請注意路況安全。

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西南風增強，桃園、新竹、恆春半島及蘭嶼、金門、馬祖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請注意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面前緣，環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖及金門，夜晚至清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1140422