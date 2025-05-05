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羅馬尼亞總統選舉首輪 出口民調：疑歐派勝出

2025/5/5 04:20
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（中央社布加勒斯特4日綜合外電報導）出口民調結果顯示，羅馬尼亞疑歐派候選人西米昂今天在總統選舉首輪投票中可望勝出。這場選舉被視為「川普式」民族主義能否在歐洲聯盟崛起的試金石。

路透社報導，這項民調結果顯示，西米昂（George Simion）囊括30%到33%選票領先；65歲前參議員安托內斯古（Crin Antonescu）和55歲的布加勒斯特市長達恩（Nicusor Dan）分別以21%到23%支持度平分秋色而居次。

出口民調數據沒有計入為數眾多海外選民意向，而西米昂和達恩在這個群體中有高人氣。

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38歲的西米昂反對向鄰國烏克蘭提供軍事援助，批評歐盟領導階層，並表示他向美國總統川普的「讓美國再次偉大」運動看齊。

政治觀察家指出，若西米昂在18日的第2輪決選中獲勝，恐將使羅馬尼亞陷入孤立、削弱民間投資並且破壞北大西洋公約組織（NATO）東翼的穩定。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140505

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