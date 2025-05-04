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川普否認尋求總統第3任期 一改先前說法

2025/5/4 22:55（5/4 23:01 更新）
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美國總統川普。（路透社）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天發布的專訪片段，美國總統川普（Donald Trump）受訪時表示，他並未認真考慮尋求總統第3任期。

法新社報導，川普接受NBC新聞訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）主持人維爾克（Kristen Welker）專訪時指出：「這（尋求連任）不是我想做的事情。」

川普還說：「我希望度過輝煌的4年，然後交棒給某人，理想情況下是交給一位偉大的共和黨人，由一位偉大的共和黨人來發揚光大。」

此外，主持人也問川普他是否認為自己需要維護憲法，川普回答說：「我不知道。」

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當主持人問及美國公民和非公民是否都應享有美國憲法規定的正當法律程序時，川普回應說：「我不是律師，我不知道。」

川普先前曾在受訪時，被問及是否尋求總統第3任期。他當時回答說：「我不是在開玩笑。」（譯者：陳正健）1140504

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