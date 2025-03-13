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民調：多數美國人認為川普經濟政策反覆無常

2025/3/13 11:00
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調發現，多數美國人認為川普改造美國經濟的舉措過於「反覆無常」，他對美國一些主要貿易夥伴加徵關稅導致股市重創。

根據今天結束的兩天民調，約57%受訪者、包括1/3的共和黨人認為川普政策不一致，對進口加徵關稅引發全球貿易戰。

民調發現，美國人反倒希望川普繼續專注於對抗高物價，儘管大家越來越擔心他的政策將推高物價，而不是降低。

川普對加拿大和墨西哥等盟友加徵關稅，以及拒絕排除經濟衰退的可能性，讓美國市場恐慌。標準普爾500指數上月創下歷史最高點後，至今價值已損失超過3兆美元。

白宮回應表示，川普實施推動製造業回流美國的貿易政策時，可能需經歷一些短期經濟陣痛。

總體而言，44%受訪者認可川普作為總統的工作表現，與路透社/益普索3月3日至4日的民調一樣，但他在生活成本問題上的得分特別低，只有32%受訪者認可他的表現。

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其中大多數人（70%），包括9/10的民主黨人和6/10的共和黨人表示，他們預期加徵關稅將使雜貨和其他定期購買的費用更高。

這項民調調查全國1422名美國成年人，誤差範圍為3個百分點。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140313

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