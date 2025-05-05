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新台幣狂飆升破30元民眾搶換匯 多家銀行App網銀塞車無法登入
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新台幣狂飆升破30元民眾搶換匯 多家銀行App網銀塞車無法登入

2025/5/5 11:03（5/5 11:16 更新）
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國泰世華網銀App頁面。（中央社）
國泰世華網銀App頁面。（中央社）
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（中央社記者羅元駿台北5日電）新台幣今天開盤再展猛烈升勢，新台幣兌美元已見29元，強台幣讓民眾瘋搶換匯，卻導致多家銀行今早傳出無法登入、等待時間過久、系統整理等災情。台新銀回覆，主要是今天換匯的需求量遽增，使用流量超過App負荷。

美國匯率報告公布之前，市場對新台幣升值的預期心理持續發酵，加上外資匯入、出口商恐慌性拋匯助攻，新台幣升勢無法擋，新台幣兌美元今天開盤後，匯價繼續上攻，狂奔衝破30元大關。

根據台銀今天的營業時間牌告匯率，除了兌換美元出現29元外，日圓更是驚見0.20字頭、寫半年多新低，讓民眾蜂擁至各家銀行App或網路銀行換匯搶進便宜美元、日圓等外幣，卻也讓多家銀行App傳出災情。

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國泰世華銀今天早上登入App時，系統公告排隊5分鐘，台新銀App則顯示系統暫停服務，另外多家銀行App也顯示目前登入人數過多、暫時無法登入等畫面。

台新銀回應，因民眾今天換匯的需求量遽增，造成使用流量超過App負荷，目前已積極處理中，客戶如有換匯或其它金融需求，可使用台新銀及Richart網銀。（編輯：楊凱翔）1140505

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