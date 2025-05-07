國中生有喝就逾1杯比率增 酒精依賴恐是成人4倍

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）酒精對兒少身心影響大，據統計，台灣國中生飲酒率在2年期間降至11.4%，但有喝酒時，1天1杯以上有上升趨勢，衛福部國民健康署提醒，14歲前就飲酒，發生酒精依賴是成人的4倍。

依據國健署112年青少年吸菸暨健康行為調查結果，過去30天內飲酒率，國中生為11.4%、高中職生30.4%，都比110年（國中生14.1%、高中生30.6%）降低；有飲酒者通常1天喝1杯以上的比率，高中職生為75.4%，比110年76.3%下降，但國中生65.5%，較110年的63.3%上升。

進一步分析，未成年人平常喝酒的原因，國中生及高中生皆為「因家人、朋友及同學或其他人喝酒，而跟著喝酒」，都占44.7%。

為響應5月9日「台灣無酒日」，實踐「無酒、節酒、零酒精」概，國健署今天新聞稿指出，拒酒文化應由生活周遭的家庭及學校落實，建立無酒精的支持性環境，培養孩子拒酒生活技能。

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國健署引用另一份研究提醒，14歲之前就飲酒，對酒精依賴性是20歲以後才飲酒者的4倍。青春期是行為改變及大腦建構關鍵時期，青少年的大腦易受酒精影響，早期飲酒與成年後更常喝、喝更多酒有關，愈小就飲酒，越容易增加成年後危險行為或酒精相關疾病的風險。

國健署呼籲，家長在過節聚餐時應避免飲酒過量，以茶或無酒精飲料代替，以身作則不讓孩子接觸或看到飲酒，減少青少年因好奇想嘗試飲酒，以降低青少年飲酒率及未來對酒精的依賴風險。（編輯：陳清芳）1140507