加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
午後對流旺盛雨區擴大 北北基桃13縣市大雨特報估持續至晚間
首頁 / 生活

國中生有喝就逾1杯比率增 酒精依賴恐是成人4倍

2025/5/7 15:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北7日電）酒精對兒少身心影響大，據統計，台灣國中生飲酒率在2年期間降至11.4%，但有喝酒時，1天1杯以上有上升趨勢，衛福部國民健康署提醒，14歲前就飲酒，發生酒精依賴是成人的4倍。

依據國健署112年青少年吸菸暨健康行為調查結果，過去30天內飲酒率，國中生為11.4%、高中職生30.4%，都比110年（國中生14.1%、高中生30.6%）降低；有飲酒者通常1天喝1杯以上的比率，高中職生為75.4%，比110年76.3%下降，但國中生65.5%，較110年的63.3%上升。

進一步分析，未成年人平常喝酒的原因，國中生及高中生皆為「因家人、朋友及同學或其他人喝酒，而跟著喝酒」，都占44.7%。

為響應5月9日「台灣無酒日」，實踐「無酒、節酒、零酒精」概，國健署今天新聞稿指出，拒酒文化應由生活周遭的家庭及學校落實，建立無酒精的支持性環境，培養孩子拒酒生活技能。

google news透過 Google News追蹤中央社

國健署引用另一份研究提醒，14歲之前就飲酒，對酒精依賴性是20歲以後才飲酒者的4倍。青春期是行為改變及大腦建構關鍵時期，青少年的大腦易受酒精影響，早期飲酒與成年後更常喝、喝更多酒有關，愈小就飲酒，越容易增加成年後危險行為或酒精相關疾病的風險。

國健署呼籲，家長在過節聚餐時應避免飲酒過量，以茶或無酒精飲料代替，以身作則不讓孩子接觸或看到飲酒，減少青少年因好奇想嘗試飲酒，以降低青少年飲酒率及未來對酒精的依賴風險。（編輯：陳清芳）1140507

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：