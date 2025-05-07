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瘦、少吃鹽就不會高血壓？ 醫破解3大常見迷思

2025/5/7 16:44（5/7 18:15 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者曾以寧台北7日電）不少人以為年輕、瘦、少吃鹽就不會得高血壓，但開業內科醫師陳威龍今天破解這3大迷思，提醒高血壓與內臟脂肪有關，近年有年輕化趨勢，更要小心醃漬品、加工食品中的鈉。

衛福部統計，台灣19至44歲族群的高血壓盛行率達8.2%，其中男性為11.7%、女性為4.7%。開業診所內科暨減重專科醫師陳威龍今天透過新聞稿，整理門診中最常見的3大迷思，盼助民眾遠離高血壓危機。

迷思1，「年輕人不會得高血壓？」

陳威龍指出，雖然目前國際上對40歲以下年輕型高血壓尚無統一診斷標準，但高血壓年輕化已成為全球趨勢。他自己在門診遇過最年輕高血壓患者，甚至只有20歲，而慢性壓力、睡眠不足、缺乏運動、抽菸、飲酒等生活習慣，也會增加年輕人罹高血壓的可能性。

迷思2，「瘦就不會有高血壓？」

陳威龍指出，許多人以為高血壓只發生在肥胖者身上，但根據「轉化醫學年鑑」，18至34歲族群中，BMI超過30的肥胖者高血壓盛行率，是BMI小於20過輕者的5倍；然而即使體重正常，內臟脂肪過多仍會導致胰島素阻抗，影響內分泌與血管收縮功能，增加高血壓風險。

陳威龍提醒，與其單看體重，不如養成規律作息、適度紓壓，避免過量咖啡因與刺激性飲食，維持健康體脂比例，才能維護心血管健康。

迷思3，「少吃鹽就沒問題？」

陳威龍解釋，對於已經罹患高血壓或腎臟病的患者，嚴格控制鈉攝取量確實重要。但對一般人來說，過度低鈉反而可能導致「低血鈉症」，甚至有研究指出，可能因此增加心血管疾病風險。因此，鈉攝取須「適量」，過高過低都須避免。

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衛福部建議，成人每日鈉攝取建議上限為2300毫克，約等於1平茶匙的鹽。陳威龍建議，與其單純減少食鹽，不如少吃火腿、香腸、培根等加工食品，或味噌、蠔油、酸菜或泡菜等醃漬品，及減少醬料使用，並注意即溶湯塊、泡麵調味粉、雞粉等隱藏鈉來源。

「高血壓是長期累積的結果，不能等到生病才重視」，陳威龍提醒，均衡飲食、規律運動、控制體重、戒菸戒酒、適當紓壓與良好作息，是各年齡層預防高血壓的關鍵。（編輯：陳政偉）1140507

#衛福部
#高血壓
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