國內長者三高比例達5成 國健署：年輕也不可輕忽

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（中央社記者曾以寧台北23日電）據健保署統計資料，65歲以上長者三高比例高達5成。國健署提醒，年輕人也不可輕忽，長期吸菸、飲酒或嚼檳榔等不良生活習慣，也會增加三高和代謝症候群風險。

衛生福利部民國112年統計顯示，國內民眾10大死因中心血管慢性疾病占所有死因約3成，其中包含第2名心臟疾病、第4名腦血管疾病、第5名糖尿病、第7名高血壓性疾病，以及第10名急性腎衰竭與慢性腎病。

衛福部國健署今天發布新聞稿表示，三高（高血壓、高血糖、高血脂）最常發生在40歲以上的中高齡族群，且隨著年齡增長，發生率會逐漸上升。據健保署統計，65歲以上長者盛行率更高達5成；然而年輕人也不可輕忽，長期吸菸、飲酒或嚼檳榔等不良生活習慣，也會增加罹患三高和代謝症候群風險。

防三高與代謝症候群危害健康，國健署指出3大要點，第1是定期健康檢查，可利用國健署提供的免費成人預防保健服務，也可善用各場域的健康檢查，如職場勞工健檢、公務人員健檢或自費健檢等，關心自己的血壓、血脂及血糖等數據變化。

第2是722自我血壓量測，應連續7天量測，早上起床後、晚上睡覺前各量一次，且每次應量2遍，掌握血壓變化狀況，做好自我管理。

第3是均衡飲食及規律運動，以「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則，攝取適量水果與天然食物，並每週達成150分鐘的中度身體活動，養成固定運動習慣。

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為強化三高慢性病早期發現、早期介入，國健署今年將成人預防保健服務年齡從40歲下調至30歲，年滿30至39歲的民眾，每5年可接受1次檢查；40至64歲的民眾，每3年可接受1次檢查；65歲以上的民眾則是每年1次（原住民可提前至55歲，小兒麻痺患者則可提前至35歲）。

國健署指出，成人預防保健服務內容除衛教諮詢外，更有慢性疾病風險評估、腎病期別提示、提供每週運動150分鐘、健康餐盤均衡飲食等衛教資訊，以提升民眾健康識能，同時協助民眾改變生活習慣。鼓勵民眾善加利用健檢服務，做好健康管理。（編輯：張雅淨）1140423